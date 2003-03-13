Добрый день. Необходима обработка 146 фотографий, фото сделаны в RAW. необходимо: 1. Центрировать изображение. 2. Обрезать до размера 1000х1000 pxl. 3. Выровнять цвет фона, сделать ровный однотонный белый, ...
Обтравка ювелирных изделий
Обтравка ювелирных изделий - отделение изделия от фона. ВСЕ. Никаких дополнительных действий не требуется. Обязателен тест. Обтравка ТОЛЬКО пером. Для оценки работы изделие на черном однородном фоне, формат jpg/PNG.
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