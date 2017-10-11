Разместить текст на картинках

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок402 просмотра

Есть одна и та же картинка с темным фоном в тринадцати разных размерах. На картинках надо органично разместить короткий текст (во вложении). Цвет и шрифт текста - на усмотрение исполнителя, но перед началом работы надо будет предложить не менее 5 различных вариантов, взяв для примера картинку размера 1080 на 607. Шрифт должен быть бесплатным. Мы утвердим один из вариантов по цвету, шрифту и расположению текста, после чего вы сделаете остальные изображения.

Оплата - 500 руб, срок - один день с момента, как договоримся.

Картинки и текст для них приложены к проекту.

8 лет назад
pavlov11188
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Art_team38
Артемий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$9
1 день
Все отлично. Рекомендую.
Всё отлично! По делу и чётко!

Заявки фрилансеров

Art_team38
Артемий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад