Разместить текст на картинках

Есть одна и та же картинка с темным фоном в тринадцати разных размерах. На картинках надо органично разместить короткий текст (во вложении). Цвет и шрифт текста - на усмотрение исполнителя, но перед началом работы надо будет предложить не менее 5 различных вариантов, взяв для примера картинку размера 1080 на 607. Шрифт должен быть бесплатным. Мы утвердим один из вариантов по цвету, шрифту и расположению текста, после чего вы сделаете остальные изображения.

Оплата - 500 руб, срок - один день с момента, как договоримся.

Картинки и текст для них приложены к проекту.