Надо вставить картины в интерьер + сделать простой коллаж размером 250x350 (фрагмент картины + интерьер) Порядок работы такой: 1. Я высылаю вам картину. 2. Вы подбираете интерьер ...
Разместить текст на картинках
Есть одна и та же картинка с темным фоном в тринадцати разных размерах. На картинках надо органично разместить короткий текст (во вложении). Цвет и шрифт текста - на усмотрение исполнителя, но перед началом работы надо будет предложить не менее 5 различных вариантов, взяв для примера картинку размера 1080 на 607. Шрифт должен быть бесплатным. Мы утвердим один из вариантов по цвету, шрифту и расположению текста, после чего вы сделаете остальные изображения.
Оплата - 500 руб, срок - один день с момента, как договоримся.
Картинки и текст для них приложены к проекту.
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