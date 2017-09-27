Всем привет! Нужно обработать фото сделанные горе-фотографом б около 45-50 фото На некоторых просто подчистить , на некоторых убрать с фона майку или другие предметы И так же нужно умеющего работать с ...
Фото
Добрый день Есть фото отдельно голова и отдельно туловище. Нужна целая фигура из этого плюс фон. Таких штук 5-10.
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