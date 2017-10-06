Обработать фото

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Завершен11 заявок267 просмотров

День добрый, есть фото в плохом качестве (плохое разрешение, и не в цифровом виде)

исполнителю отдам в отсканированном виде

это фото нужно набить на памятник. а для этого надо улучшить качество снимка. можно ч\б

срок не горит, до конца недели было бы хорошо

жду предложений

снимок будет сегодня-завтра, покажу кандидатам

8 лет назад
kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно, вежливо. Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад

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