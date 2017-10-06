Добрый день Есть фото отдельно голова и отдельно туловище. Нужна целая фигура из этого плюс фон. Таких штук 5-10.
Обработать фото
День добрый, есть фото в плохом качестве (плохое разрешение, и не в цифровом виде)
исполнителю отдам в отсканированном виде
это фото нужно набить на памятник. а для этого надо улучшить качество снимка. можно ч\б
срок не горит, до конца недели было бы хорошо
жду предложений
снимок будет сегодня-завтра, покажу кандидатам
Выбранный исполнитель
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