Обработать фото

День добрый, есть фото в плохом качестве (плохое разрешение, и не в цифровом виде)

исполнителю отдам в отсканированном виде

это фото нужно набить на памятник. а для этого надо улучшить качество снимка. можно ч\б

срок не горит, до конца недели было бы хорошо

жду предложений

снимок будет сегодня-завтра, покажу кандидатам