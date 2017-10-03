Добрый день. Необходима обработка 146 фотографий, фото сделаны в RAW. необходимо: 1. Центрировать изображение. 2. Обрезать до размера 1000х1000 pxl. 3. Выровнять цвет фона, сделать ровный однотонный белый, ...
Убрать (замазать ценники) на изображениях.
Здравствуйте. Необходимо на всех изображениях замазать ценники.
Закачал архив на файлообменник, т.к. здесь видимо нельзя файл такого размера разместить. http://dropmefiles.com/8WjCQ
Плачу 100 руб.
Спасибо.
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