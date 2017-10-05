Обработать фото

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Завершен23 заявки609 просмотров

Необходимо обработать фото, приделать к девушке крылья ангела,  изменить внешний фон под тематику, ну и общая обработка. Просьба указать ориентировочно стоимость и сроки. Фото скину в личку.   

8 лет назад
Kretyp
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex1871
54 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель по обработке фото, сделал все здорово, рекомендую!
Было приятно работать. Чёткое задание. Оплата сразу по выполнению. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alex1871
54 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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