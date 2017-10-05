Обработка фотографий. Слайд-шоу. Adobe Photoshop. Sony Vegas Pro. MAGIX Movie Edit Pro 2021 Premium. Wondershare Filmora.
Обработка фотографий. Изготовление Слайд-шоу.
-Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro, MAGIX Movie Edit Pro 2021 Premium, Wondershare Filmora, ФотоШОУ PRO.
-Стоимость зависит от технического задания и количества файлов.
С уважением, Александр.
Ссылки:
https://vk.com/album488922879_254272049
https://vk.com/video/playlist/488922879_1
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель по обработке фото, сделал все здорово, рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Чёткое задание. Оплата сразу по выполнению. Рекомендую.
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
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