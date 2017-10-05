Alex1871

Александр Сычев Alex1871

 
52 годаКазахстан/Кентау
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Обработка фотографий. Слайд-шоу. Adobe Photoshop. Sony Vegas Pro. MAGIX Movie Edit Pro 2021 Premium. Wondershare Filmora.

Обработка фотографий. Изготовление Слайд-шоу.

-Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro, MAGIX Movie Edit Pro 2021 Premium, Wondershare Filmora, ФотоШОУ PRO.

-Стоимость зависит от технического задания и количества файлов.

С уважением, Александр.

Ссылки:

https://vk.com/album488922879_254272049

https://vk.com/video/playlist/488922879_1

https://retouchers.online/id656

Photoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Kretyp
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Обработать фото
Отличный исполнитель по обработке фото, сделал все здорово, рекомендую!
Было приятно работать. Чёткое задание. Оплата сразу по выполнению. Рекомендую.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
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