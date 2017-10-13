Необходимо обработать фото, приделать к девушке крылья ангела, изменить внешний фон под тематику, ну и общая обработка. Просьба указать ориентировочно стоимость и сроки. Фото скину в личку.
Обработка фотографий
Добрый день.
Необходима обработка 146 фотографий, фото сделаны в RAW.
необходимо:
1. Центрировать изображение.
2. Обрезать до размера 1000х1000 pxl.
3. Выровнять цвет фона, сделать ровный однотонный белый, черны или серый.
4. Сделать небольшую обработку, убрать пылинки, царапины, отражение и тп.
5. Выставить цвета, четкость, баланс белого и т.п.
6. Сохранить в формате JPEG размером пригодном для размещения на интернет страницах.
Скорость выполнения работы не менее 30 шт в сутки, высылать по мере выполнения работы.
Пример файлов см. ссылку:
https://drive.google.com/open?id=0B9Gf8JxfEm6QdU5xeG9vM2JtMXM
https://drive.google.com/open?id=0B9Gf8JxfEm6QaElkV2ZzNVBaTm8
Выбранный исполнитель
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