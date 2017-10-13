Обработка фотографий

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен22 заявки754 просмотра

Добрый день.

Необходима обработка 146  фотографий, фото сделаны в RAW.

необходимо:

1. Центрировать изображение.

2. Обрезать до размера 1000х1000 pxl.

3. Выровнять цвет фона, сделать ровный однотонный белый, черны или серый.

4. Сделать небольшую обработку, убрать пылинки, царапины,  отражение и тп.

5. Выставить цвета, четкость, баланс белого и т.п.

6. Сохранить в формате JPEG размером пригодном для размещения на интернет страницах. 

Скорость выполнения работы не менее 30 шт в сутки, высылать по мере выполнения работы.

 Пример файлов см. ссылку:

https://drive.google.com/open?id=0B9Gf8JxfEm6QdU5xeG9vM2JtMXM

https://drive.google.com/open?id=0B9Gf8JxfEm6QaElkV2ZzNVBaTm8

8 лет назад
SegaV
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

valtsch
69 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$38
4 дня
Качество выполнения работ на высоте, рекомендую к сотрудничеству!
Четкое задание. Постоянно на связи для решения возникающих вопросов. Оплата сразу после выполнения проека. Рекомендую как ответственного, порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

valtsch
69 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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