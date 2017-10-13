Обработка фото стола Barsky Status Glass

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок325 просмотров

Работа с фотографиями и интерьерами.Необходима качественная обработка фотографий кресел, столов и стульев.

Изображение используется для размещения на сайте, необходима от центрировать, сделать белый ровный фон, один размер.

Фотографии находятся по ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/0BwZLssOrhOz7d0otYkcwdHY0V28?usp=sharing

8 лет назад
mebeliniua
Денис 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
8 лет назад
$1
2 дня
Мне нравится работать с Александром. Вопросы задаются с предложением решения. Четко обозначает сроки исполнения.
Денис отличный заказчик! Чётко ставит задачи и понимает фрилансера в любых ситуациях. Буду рад продолжить продуктивное и длительное сотрудничество:)

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yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
8 лет назад

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