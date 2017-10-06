Ретушь фотографии товара после фотосессии - 7 шт.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок279 просмотров

Необходимо отретушировать фотографии товара после фотосессии.

Пример фотографии.

На всех фото необходимо фон сделать белым (Jpeg) или убрать(PNG).

Убрать дефекты и мусор с фотографий.

Тени постараться сохранить.

Фотографии нужны в Jpeg с белым фоном и в PNG с прозрачным фоном.

Желательно общение в скайпе, для оперативного внесения правок.

Оплата 10 WMZ или на карту Привата по курсу. 

При ответе пожалуйста, указывайте срок выполнения.

8 лет назад
basid
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$1
2 дня
Работа выполнена в оговоренный срок, исполнитель оперативно внес дополнительные правки. Будем работать дальше.
Хороший заказчик. Оперативная оплата и чёткое понимание что нужно от фрилансера. Буду рад поработать еще!

Заявки фрилансеров

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад

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