Немного фантазийная обработка 1 фото

Нужно сегодня желательно к 20 ч по мск обработать одно фото (из исходников сами можете выбрать, посоветовавшись со мной) и добавив немного фантазийности обязательно оставить атмосферность или добавить) в общем чтобы фото имело некий воздух и динамику. Оплата сразу, на яд или сбер

Писать ТОЛЬКО с примерами отличной фешн - журнальной обработки, ниже уровнем рассматривать исполнителей не будем.

https://cloud.mail.ru/public/JsMT/iT1SxvqAS вот тут исходники, нужно выбрать (рав конечно) ту фото (утвердив со мной) которая будет максимально передавать динамику, воздух и пр. если сомневаетесь - я помогу с выбором.