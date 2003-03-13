Нужно скачать и обработать схематические картинки запчастей. Ход выполнения работы : я даю вам список номеров, вы копируете каталожный номер (например 528204H000 ) в яндекс/гугл картинках ищите фотку по этому номеру. Далее именуете ...
Цветоделение для шелкографии, срочно!
Необходимо поделить 2 макета для шелкографии по темным футболкам. CMYK + подложка. Примеры макетов прикреплены. Файлы хорошего качества вышлем на почту. При хорошем качестве цветоделения, готовы работать на постоянной основе.
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