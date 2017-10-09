Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт23 заявки376 просмотров

Работа с фотографиями и интерьерами.Необходима качественная обработка фотографий кресел, столов и стульев.

Изображение используется для размещения на сайте, необходима от центрировать, сделать белый ровный фон, один размер.

Фотографии находятся по ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/0B2hDr0w25MiEVjRYT25LRmpSOGM

Требования

1. обработанные фото - квадрат 1000х1000 px, 300ppi. центрируется, оставляя по 5мм с каждой стороны.

2. Нужны исходники PSD. Сохраненные файлы в формате PNG, 15x10см,300dpi. ОБРАБОТАННЫЕ И ВЫРЕЗАННЫЕ БЕЗ ФОНА​.

8 лет назад
mebeliniua
Денис 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$9
1 день

Заявки фрилансеров

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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