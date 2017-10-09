Требуется дизайнер с MAC

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки184 просмотра

Есть несколько SKETCH файлов из ui8.net

Нужно перевести их в фотошоп формат для винды.

Sketch
8 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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