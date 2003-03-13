Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт14 заявок315 просмотров

Необходимо на фотографиях, там где черная земля заменить на зеленый газон. Основная задача сделать, что бы это смотрелось как можно более естественно и натурально.

Ссылка на фото https://www.dropbox.com/s/h7s5zk10imvb0ju/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE.rar?dl=0

Все нужно сделать оперативно, но качественно!

8 лет назад
VNone
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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