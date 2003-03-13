Обработка фотографий

Необходимо на фотографиях, там где черная земля заменить на зеленый газон. Основная задача сделать, что бы это смотрелось как можно более естественно и натурально.

Ссылка на фото https://www.dropbox.com/s/h7s5zk10imvb0ju/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE.rar?dl=0

Все нужно сделать оперативно, но качественно!