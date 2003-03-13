Работа с фотографиями и интерьерами.Необходима качественная обработка фотографий кресел, столов и стульев. Изображение используется для размещения на сайте, необходима от центрировать, сделать белый ровный фон, один размер. Фотографии находятся по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/0B2hDr0w25MiEVjRYT25LRmpSOGM ...
Нужен графический дизайнер
Основные задачи
1. Обтравить
2. Отретушировать
3. Сделать цветокоррекцию
4. Поставить на изображение 1500х1500. чтоб занимало 85% места
5. Нарисовать реалистичную тень
6. Нанесение инфографики
Ждем того кто без проблем это может сделать а также даю ссылку на тест работу
(https://drive.google.com/open?id=0B6bLtP1dgw1ycjRUckRudzZVdEk)
Всем большое спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $10
Для фейсбука нужна информативная картинка для шапки страницы. Тематика_ недвижимость в Украине. Детали опишу в приват.Обработка фотографий9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо поделить 2 макета для шелкографии по темным футболкам. CMYK + подложка. Примеры макетов прикреплены. Файлы хорошего качества вышлем на почту. При хорошем качестве цветоделения, готовы работать на постоянной основе.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно скачать и обработать схематические картинки запчастей. Ход выполнения работы : я даю вам список номеров, вы копируете каталожный номер (например 528204H000 ) в яндекс/гугл картинках ищите фотку по этому номеру. Далее именуете ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно обработать пакет изображений, порядка 500 шт. Задачи отличаются: 1. Обрезка одной картинки - 15руб 2. Удаление водяного знака - 25 руб. 3. Замена иностранного текста на русский ...Обработка фотографий62 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать двойную экспозицию в фотошоп и скинуть формат псд и jpeg (из интернета не брать )Обработка фотографий6 заявокЗакрыт8 лет назад
из плохого снимка нужно сделать хороший, подробности кандидату.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть профессиональные фото в высоком качестве - откадрированы и отретушированы. Фото будут использоваться в карточках товара (e-commerce). На фото нужно добавить инфографику, фотоинструкцию, создать коллажи, которые помогут показать товар в действии. ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо обрабатывать фотографии с машинами (периодически буду отправлять новые) Где то царапины закрасить на машинах, где то номер замазать, где то поярче сделать Интересует стоимость за одно изображениеОбработка фотографий47 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня! Нужна помощь с обработкой около 60 фотографий. Прикрепляю два фото - оригинал (OriginalPhoto) и образец (SAMPLE) - чего нужно добиться, главная задача - блики на коже. Прошу в комментариях написать сроки обработки всех ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад