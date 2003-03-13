Нужен графический дизайнер

Основные задачи

1. Обтравить

2. Отретушировать

3. Сделать цветокоррекцию

4. Поставить на изображение 1500х1500. чтоб занимало 85% места

5. Нарисовать реалистичную тень

6. Нанесение инфографики

Ждем того кто без проблем это может сделать а также даю ссылку на тест работу

(https://drive.google.com/open?id=0B6bLtP1dgw1ycjRUckRudzZVdEk)

Всем большое спасибо за внимание!