Обработка фотографий

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен21 заявка462 просмотра

Добрый день.

Требуется обработка 131 фотографий, фото сделаны в RAW.

Необходимо:

1. Центрировать изображение.

2. Сжать до размера 1000х1000 пикселей.

3. Выровнять цвет фона, сделать ровным, однотонным белым.

4. Сделать небольшую обработку, убрать пылинки, царапины,  отражение и тп.

5. Выставить контраст, цвета, четкость, баланс белого и т.п.

6. Сохранить в формате JPEG размером пригодном для размещения на интернет страницах. 

Скорость выполнения работы не менее 30 шт в сутки, высылать по мере выполнения работы.

 Пример файлов см. ссылку:

https://drive.google.com/open?id=0B9Gf8JxfEm6QazdnNXptWXlQXzQ

8 лет назад
SegaV
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Apol-Lena
Елена 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$33
7 дней
Елена хороший исполнитель, качество выполнения работ хорошее, соблюдение сроков выполняется. Рекомендую к сотрудничеству.
Сергей Пашков отличный заказчик!! Четко ставит задачи, вовремя платит за работу! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Apol-Lena
Елена 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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