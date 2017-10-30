Apol-Lena

Елена Полянская Apol-Lena

 
38 летРоссия/Лермонтов
6 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
ЕЛЕНА ПОЛЯНСКАЯ - КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ И ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА !!!

Добрый день, уважаемый заказчик)! Хочу рассказать немного о себе: 

Елена Полянская - художник-график, закончила Ростовский Государственный институт Архитектуры и искусств , специальность "Искусство интерьера". Но так случилось, что работать стала в графическом дизайне. 

Владею программами: Ps, COREL, Ai.  Так же отлично рисую вручную (если требуются эскизы- предоставлю).

Специализация в фрилансе:

- любая работа с фотографией(ретуш, арт обработка, цветокоррекция, замена фона, художественная фотография),  так же уберу воденые знаки любой сложности;

- создание логотипов, фирменного стиля, визиток;

- создание рекламных банеров (наружная, внутренняя реклама, банеры для сайтов, соц сетей).

     При работе учту все пожелания заказчика , предоставлю промежуточные результаты, несколько вариантов (лого,визитки,банеры) на выбор.

     ПИШИТЕ!!) С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОРАБОТАЮ С ВАМИ!!!

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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
SegaV
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$33
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий
Елена хороший исполнитель, качество выполнения работ хорошее, соблюдение сроков выполняется. Рекомендую к сотрудничеству.
Сергей Пашков отличный заказчик!! Четко ставит задачи, вовремя платит за работу! Рекомендую к сотрудничеству!
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