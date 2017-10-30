ЕЛЕНА ПОЛЯНСКАЯ - КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ И ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА !!!

Добрый день, уважаемый заказчик)! Хочу рассказать немного о себе:

Елена Полянская - художник-график, закончила Ростовский Государственный институт Архитектуры и искусств , специальность "Искусство интерьера". Но так случилось, что работать стала в графическом дизайне.

Владею программами: Ps, COREL, Ai. Так же отлично рисую вручную (если требуются эскизы- предоставлю).

Специализация в фрилансе:

- любая работа с фотографией(ретуш, арт обработка, цветокоррекция, замена фона, художественная фотография), так же уберу воденые знаки любой сложности;

- создание логотипов, фирменного стиля, визиток;

- создание рекламных банеров (наружная, внутренняя реклама, банеры для сайтов, соц сетей).

При работе учту все пожелания заказчика , предоставлю промежуточные результаты, несколько вариантов (лого,визитки,банеры) на выбор.

ПИШИТЕ!!) С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОРАБОТАЮ С ВАМИ!!!