Добрый день, уважаемый заказчик)! Хочу рассказать немного о себе:
Елена Полянская - художник-график, закончила Ростовский Государственный институт Архитектуры и искусств , специальность "Искусство интерьера". Но так случилось, что работать стала в графическом дизайне.
Владею программами: Ps, COREL, Ai. Так же отлично рисую вручную (если требуются эскизы- предоставлю).
Специализация в фрилансе:
- любая работа с фотографией(ретуш, арт обработка, цветокоррекция, замена фона, художественная фотография), так же уберу воденые знаки любой сложности;
- создание логотипов, фирменного стиля, визиток;
- создание рекламных банеров (наружная, внутренняя реклама, банеры для сайтов, соц сетей).
При работе учту все пожелания заказчика , предоставлю промежуточные результаты, несколько вариантов (лого,визитки,банеры) на выбор.
ПИШИТЕ!!) С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОРАБОТАЮ С ВАМИ!!!
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