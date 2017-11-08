Есть несколько SKETCH файлов из ui8.net Нужно перевести их в фотошоп формат для винды.
Вырезать продукты из фона
Здравствуйте, коллеги!
Нужно вырезать фотографии продуктов из фона.
Фон - должен стать альфаканалом!
ВНИМАНИЕ!
- Цветовой профиль изменять нельзя!
- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром
- Цвета не трогать никаким образом
- Размер не менять
ВНИМАНИЕ!
Сохранить нужно в формат TIFF
Должно остаться ТРИслоя.
1. Продукт
2. Тень (если есть)
3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255
LZW компрессию использовать можно
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Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске.
15 р фото
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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