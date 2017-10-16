Нужно убрать с фона зеркало и цветы, несколько объектов добавить чтоб смотрелось не так скудно, как когда одна белая стена, ну и сделать ретушь.

Уважаемые фрилансеры, если у вас нет в портфолио похожих работ, тем более, если у вас вообще нет работ с людьми, то присылайте их в личные сообщения, я не представляю, как из вас выбирать исполнителя, если не могу понять ваши навыки.