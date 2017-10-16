Ретушь

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт10 заявок221 просмотр

Нужно убрать с фона зеркало и цветы, несколько объектов добавить чтоб смотрелось не так скудно, как когда одна белая стена, ну и сделать ретушь. 

Уважаемые фрилансеры, если у вас нет в портфолио похожих работ, тем более, если у вас вообще нет работ с людьми, то присылайте их в личные сообщения, я не представляю, как из вас выбирать исполнителя, если не могу понять ваши навыки. 

8 лет назад
guest_15081704386638
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$9
1 день

Заявки фрилансеров

Rin_Jav_Dev
Ринат 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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