Ретушь портретного фото

Требования: опыт ретуши портретов. Умение пользоваться фотошопом и лайтрумом. Знание слов "цветокоррекция по Маргулису" будет плюсом, как и понимание, что такое action в фотошоп. Пунктуальность и обязательность, крайне важны. Задержки в работе недопустимы. Также ...