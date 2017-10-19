Ретушь портретного фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен25 заявок454 просмотра

Нужно обработать портретные фотографии.

Начнем с 1 фото, всего их около 10

Фото снято на зеркалку Canon.

8 лет назад
yanch258
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Art_team38
Артемий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Остально доволен! И результатом и самим процессом сотрудничество.
Очень рад сотрудничеству! Работа прошла легко и творчески! Буду рад новому сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Art_team38
Артемий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад