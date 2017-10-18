Переработать картинку (photoshop)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок243 просмотра

- вырезать все объекты на отдельные слои

- определить шрифт и переписать надпись текстом на отдельном слое

- заменить основной цвет на #52438A и от него сделать градиент (на разных слоях сделать слева направо и справа налево для сравнения что больше понравится)

- сохранить уровень насыщенности цвета (сделать максимально похоже только в указанном цвете)

- сдать в psd

8 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Выбранный исполнитель

rabitst
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Выполнено раньше срока. Помощь в принятие решения (дизайн это непросто, особенно когда дело касается подбора цвета). Качественно. Рекомендую.
Юрий отличный заказчик! Задание объяснил четко и понятно. Всегда был на связи. Оплату произвел быстро. Очень приятный человек и было комфортно с ним работать.

Заявки фрилансеров

rabitst
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад