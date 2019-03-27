Sanny_88

Александр Sanny_88

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редактирование фото

    Требуется редактирование более 5000 фотографий кроссовок. Необходимо убрать серый фон, откалибровать фото по центру. Оплата по частям: 5 рублей за фото, по 100 фото. Водяной знак не требуется. Пример фото прикреплен.

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать описание к товаром сайт по обуви

    $2

    Требуется написать описания к 200 карточкам товара на сайте, посвященном уггам и зимней обуви. Описание должно быть до 100 слов на каждый товар, включая ключевые характеристики и преимущества. Пример: описание для Ultra mini Leather Black с акцентом на качество материалов, теплоизоляцию и разнообразие оттенков.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фото для сайта

    Требуется обработка фотографий для интернет-магазина. Необходимо подготовить 40 товаров, снятых в 3 различных ракурсах. Обработка должна соответствовать стандартам качества для онлайн-продаж.

    Обработка фотографий25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать 3и баннера

    Необходимо разработать 3 баннера, которые будут гармонично сочетаться с дизайном сайта. Для работы предоставлены фото и примеры, которые нужно учесть при создании. Ожидается креативный и профессиональный подход к графическому дизайну.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фото

    $1

    Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru  в  таком же стиле и фоном сзади добавить логотип: черный,белый! Уменьшить размер и добавить текст с боку.   Цена 2 руб за 1 ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать баннеры

    $1

    Нужно сделать баннеры 3 шт Написать слова продающие размер 1350 рх на 550 рх пример во вложении

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист MODx (Revo) 150$

    нужен программист cms modx rev сайт ModelMania.ru 1 Адаптировать сайт под мобильную версию 2 Внести некоторые изменения на сайт из черного сделать белый  цвет сайта. 3 Изменить главную страницу ( макет есть)  ...

    MODX
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист cms modx rev

    Хочу Вам предложить работу cms modx rev сайт ModelMania.ru 1 Адаптировать сайт под мобильную версию 2 Внести некоторые изменения на сайт из черного сделать белый  цвет сайта. 3 Изменить главную страницу ( ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO специалист

    Добрый день нужен СЕО оптимизатор для сайта ModelMania.ru на моем аккаунте   доступы все предоставлю.  сайту более 3 лет сайт серьезно просел.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

dkozbagarov8
Данияр 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нарисовать 3и баннера
Спасибо за интересный проект! С удовольствием еще посотрудничаю! 👍 Замечательный заказчик, с которым комфортно работать 🚀
Все замечательно, свою работу знает и делает ее как настоящий профи, сделал 5ть баннеров за один вечер, хорошая обратная связь. Рекомендую 100%... Задача выполнена
Ответный отзыв
ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Фото
Отличный заказчик,работать с ним одно удовольствие,всегда онлайн,оплата мгновенная. Побольше бы таких адекватных заказчиков! Рекомендую к сотрудничеству без сомнений!
Качество работы топ, рекомендую. Общение легкое и не принужденное. Взял большой объем фото, выполнил все в срок. Работать с Евгением оно удовольствие. Фото что прислал мне обработанные пушка.
Ответный отзыв
CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать логотип в формате pdf
Всё отлично, на связи, оплата в срок, рекомендую
Спасибо, рекомендую.
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