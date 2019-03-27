Требуется редактирование более 5000 фотографий кроссовок. Необходимо убрать серый фон, откалибровать фото по центру. Оплата по частям: 5 рублей за фото, по 100 фото. Водяной знак не требуется. Пример фото прикреплен.
- Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется обработка фотографий с заменой фона с серого на белый (код цвета F5F4F8). Необходимо качественно изменить фон для улучшения визуального восприятия изображений.Обработка фотографий85 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Требуется написать описания к 200 карточкам товара на сайте, посвященном уггам и зимней обуви. Описание должно быть до 100 слов на каждый товар, включая ключевые характеристики и преимущества. Пример: описание для Ultra mini Leather Black с акцентом на качество материалов, теплоизоляцию и разнообразие оттенков.Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется обработка фотографий для интернет-магазина. Необходимо подготовить 40 товаров, снятых в 3 различных ракурсах. Обработка должна соответствовать стандартам качества для онлайн-продаж.Обработка фотографий25 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать 3 баннера, которые будут гармонично сочетаться с дизайном сайта. Для работы предоставлены фото и примеры, которые нужно учесть при создании. Ожидается креативный и профессиональный подход к графическому дизайну.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищется ответственный специалист для ведения блога и Яндекс Дзен. Необходимо размещение готовых статей с оформлением и добавлением товаров. Пример работы доступен по запросу.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru в таком же стиле и фоном сзади добавить логотип: черный,белый! Уменьшить размер и добавить текст с боку. Цена 2 руб за 1 ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru в таком же стиле и фоном сзади добавить логотип: черный,белый! Уменьшить размер и добавить текст с боку. Цена 2 руб за 1 ...Обработка фотографий62 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно отредактировать фото как в примере перевернуть в другую сторону кроссовок и сделать теньОбработка фотографий33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1
Нужно сделать баннеры 3 шт Написать слова продающие размер 1350 рх на 550 рх пример во вложенииБаннеры23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Фото логотипа есть в черном и белом цветахОбработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
После обновления не работает кнопка: купить в один клик. ● Устранить циклические ссылки так же есть не большое Т/З по сайту GoUGGi.ruИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
После обновления не работает кнопка: купить в один клик. ● Устранить циклические ссылки так же есть не большое Т/З по сайту GoUGGi.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужен программист cms modx rev сайт ModelMania.ru Адаптировать сайт изменить мобильную версию (есть недочеты) 2 Изменить главную страницу ( макет есть)Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru в таком же стиле и фоном с зади добавить логотип, уменьшить размер и добавить текст. цена 8 руб за 1 штОбработка фотографий65 заявокЗакрыт7 лет назад
Пришлю все фото Нужно следовать Т/З и размешать на сайте 1000 товаров сайт gouggi.ru без описаний копировать таблицу c других товаров с сайтаНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
нужен программист cms modx rev сайт ModelMania.ru 1 Адаптировать сайт под мобильную версию 2 Внести некоторые изменения на сайт из черного сделать белый цвет сайта. 3 Изменить главную страницу ( макет есть) ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Баннер с девочкой, которая уже на сайте текст «» 2) Баннер Скидки до 70% 3) Баннер Быстрая доставка, отправка в регионы от 1 дня, Возврат 14 дней 4) Баннер чёрная пятница ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
Хочу Вам предложить работу cms modx rev сайт ModelMania.ru 1 Адаптировать сайт под мобильную версию 2 Внести некоторые изменения на сайт из черного сделать белый цвет сайта. 3 Изменить главную страницу ( ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день нужен СЕО оптимизатор для сайта ModelMania.ru на моем аккаунте доступы все предоставлю. сайту более 3 лет сайт серьезно просел.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт9 лет назад