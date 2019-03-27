Нужно сделать логотип в формате pdf

[b]Требуется человек для создания коллажей (компилирование нескольких фотографий/изображений/рисунков в один арт).[/b] Говоря простыми словами, берется картинка и немного обрабатывается, накладывается текстура, эффекты, текст и тд., чтобы получился уникальный арт. Оплата за каждое готовое изображение, от 50 до ...
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Фото логотипа есть в черном и белом цветах
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