Нужно сделать логотип в формате pdf

Обработка фотографийЗавершен19 заявок338 просмотров
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Фото логотипа есть в черном и белом цветах

5 лет назад
Sanny_88
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Спасибо, рекомендую.
Всё отлично, на связи, оплата в срок, рекомендую