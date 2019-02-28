Обработка фото по примеру

Обработка фотографийЗакрыт12 заявок241 просмотр
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Есть 26 фотографий, из которых 22 с людьми.

Нужно их обработать для печати по примеру (есть несколько фото для примера).

Ретушь - при необходимости и т.п.

Таким образом, чтобы при печати не отличались фото из примера и обработанные.

5 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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