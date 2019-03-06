Коллаж лица с фотографии на постер (24 штуки)

Приветствую.фото маленькие 500х500Суть в следующем. Есть 2 фото одного и того же ювелирногоизделия. 1ое –эталонное фото, 2ое- фото выполненное на сером фоне в более серых тонах. Нужно «поколдовать» с фильтрами и настройками и сделать так чтобы ...