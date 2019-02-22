Разработка креативов для рекламы в инстаграм

Нужно разработать рекламные картинки и видеоролики для телеграм канала по ставкам на спорт.Это должны быть банера и видео для таргетированной рекламы в Instagram.Также проработать офферы и текст, которые привлекали бы людей подписаться на чат.Цель рекламной кампании - привлечь целевых и вовлечённых целевых подписчиков.Это бесплатный чат с бесплатными прогнозами. Монетизация происходит благодарю продажи рекламы на канале. Никаких платных ВИП чатов нет. Только прямые донаты и Реклама