Мелкие правки в фотошоп

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок161 просмотр
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Требуется найти фото в сети и обработать его подставив задний фон который мне нужен.

5 лет назад
Blackkkkkk
Александр 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад