Обработка фото товара

Необходимо вырезать товар из исходника, провести ретушь и цветокорекцию товара. Некоторые объекты должны иметь разные цвета частей. Количество

товаров 150 шт

По результату должно быть фото товара на белом фоне, а также вырезанный объект на прозрачном фоне.

Работа только для фрилансеров из Киева