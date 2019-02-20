Обработка фото товара

Обработка фотографийЗакрыт7 заявок216 просмотров
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Необходимо вырезать товар из исходника, провести ретушь и цветокорекцию товара. Некоторые объекты должны иметь разные цвета частей. Количество

товаров 150 шт

По результату должно быть фото товара на белом фоне, а также вырезанный объект на прозрачном фоне.

Работа только для фрилансеров из Киева

5 лет назад
guest_15507487246396
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад