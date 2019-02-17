Заменить лица на 3 фото

Нужно под каждый запрос (58 штук в файле) подобрать раскраски в интернете по 6 штук на каждый. (Уникальность не обязательна) Картинки в папку - в файл через запятую имена картинок. Картинки не больше 1000px и не меньше ...
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