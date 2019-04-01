Нужна ретушь фото

Есть нарисованная иллюстрация в векторе, стоят два сервера, между ними нужно прифотошопить реального человека - девушку, в полный рост. Фото девушки потребуется подобрать вам самостоятельно из интернета. Это делается для того чтобы посмотреть как будет выглядеть задумка. Если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать качественную ретушь фотографий. Исправление дефектов на кадре. Убирание пыли и пальцев
- Похожие заказы
- Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нарисовать простой графичный портрет по фотографии (1 шт). Скину на почту. Цена договорная. Важен срок выполнения.Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно обработать 1 фото в фотошопе. Jpeg прикреплен. Исходный файл пришлю исполнителю. Сверхъестественного ничего не нужно, может наложить фильтры, чтоб лицо немного помоложе было:). Или предложите, что можно сделать с этим фото. И укажите ...Завершен5 лет назад
1.1. Изображение в формате png, с поддержкой альфа-канала "вырезано" изображение товара без фона 1.2. Размер 1080х1080 пикселей 1.3. Выравнивания: - по горизонтали - по центру - по вертикали - по центруОбработка фотографий20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо заменить фон на 59 фото, чтобы фото от разных поставщиков не сильно отличались друг от друга и вместе смотрелись более цельно и гармонично. Прилагаю пример 2 фото и 2 образцов фона для понимания. [b]Прошу ...Завершен5 лет назад
Монтаж видео для детей с анимацией на фоне хромакеяОбработка фотографийнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $90
Нужно обработать для каталога. Качественная и аккуратная работа. Пример во вложении Фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/2SRz/CDT5dBaTq Пример обработки тут https://cloud.mail.ru/public/5WpF/i6qKgxYBB Обязательно аккуратная работа! Тем кто хочет попытаться не пишите. Тест, можно сжатый с копирайтом или пол фотографии что бы понять сможете делать ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно изменить название магазина. Полный файл и точное задание в перепискеОбработка фотографий2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно сделать белый фон, сохранив цвет самой елки. При этом, чтобы белые точки, которые между веток, не бросались в глаза. Их даже можно немного затемнить. Ну и выровнять елку.Обработка фотографий28 заявокЗакрыт5 лет назад
На баннерах необходимо заменить надписи на английском языке на русскоязычные с сохранением стилистики, небольшие корректировки расположения надписей. Исходник - jpeg. как во вложении. Всего таких 6 штук Предлагайте цену.Завершен5 лет назад