Нужна ретушь фото

Есть нарисованная иллюстрация в векторе, стоят два сервера, между ними нужно прифотошопить реального человека - девушку, в полный рост. Фото девушки потребуется подобрать вам самостоятельно из интернета. Это делается для того чтобы посмотреть как будет выглядеть задумка. Если ...