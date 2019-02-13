Sobolev1999

Егор Соболев Sobolev1999

 
24 годаРоссия/Барнаул
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественно и в срок!

Качественно и в срок.

Работаю в сфере фотографии и видео съёмки. 1. Ретушь фотографий.2. Цветокоррекция.3. Обтравка фото.4. Подготовка фотографий к интернету.5. Видеомонтаж.6. Предметная фото-видео съёмка.7. Интерьерная фото-видео съёмка.

Также предоставляю услугу проверки грамотности русских текстов, исправление ошибок!

Ретушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Founder2
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
9 баллов
5 лет назад
Нужна ретушь фото
Выполнил как договаривались, но не все фото смог обработать. Сроки соблюдает.
Очень приятно было работать! Чётко поставленная цель работы! Оплата в срок!
Ответный отзыв
dimamsk
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
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Мгновенное выполнение задания . безошибочно. Четко! Рекомендую к работе .
Конкретно выраженное задание. Оплата строго в срок. Всем рекомендую, мне было очень приятно с вами работать!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга