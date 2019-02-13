Качественно и в срок!
Качественно и в срок.
Работаю в сфере фотографии и видео съёмки. 1. Ретушь фотографий.2. Цветокоррекция.3. Обтравка фото.4. Подготовка фотографий к интернету.5. Видеомонтаж.6. Предметная фото-видео съёмка.7. Интерьерная фото-видео съёмка.
Также предоставляю услугу проверки грамотности русских текстов, исправление ошибок!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Ретушь96 просмотров
- Ретушь (до/после)180 просмотров
- Ретушь, обтравка фото169 просмотров
- Ретушь (до/после)167 просмотров
- Ретушь кожи, цветокоррекция146 просмотров
Отзывы заказчиков
$16
9 баллов
5 лет назад
Выполнил как договаривались, но не все фото смог обработать. Сроки соблюдает.
Ответный отзыв
Очень приятно было работать! Чётко поставленная цель работы! Оплата в срок!
$5
10 баллов
5 лет назад
Мгновенное выполнение задания . безошибочно. Четко! Рекомендую к работе .
Ответный отзыв
Конкретно выраженное задание. Оплата строго в срок. Всем рекомендую, мне было очень приятно с вами работать!
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга