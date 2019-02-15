Добрый день. Нужна планировка квартиры.
Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
Закрыт
2 года назад
Добрый день. Нужна планировка квартиры.
Нужно взять классическую пряжку панерай и придумать рисунок в их стиле. Сейчас нужна одна пряжка, потом ещё 5-7 шт. нужно Учесть специфику часов. можно отрисовать подводную лодку, можно изменить конфигурацию пряжки. Стилистику сделать готичную.
Нужно сделать качественную ретушь фотографий. Исправление дефектов на кадре. Убирание пыли и пальцев
Нужно отретушировать фотографии значков 15-20 шт. Фото пары штук внизу. Остальные аналогичны. Сергей