Founder2

Сергей Иванов Founder2

 
43 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
_design_
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$35
10 баллов
2 года назад
Планировка квартиры
Спасибо за интересный проект. Понятная постановка задачи, коммуникация, все супер. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую:)
Sobolev1999
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
4 года назад
Нужна ретушь фото
Очень приятно было работать! Чётко поставленная цель работы! Оплата в срок!
Выполнил как договаривались, но не все фото смог обработать. Сроки соблюдает.
Ответный отзыв