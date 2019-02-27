Здравствуйте, нужно обработать 1 фото в фотошопе. Jpeg прикреплен. Исходный файл пришлю исполнителю. Сверхъестественного ничего не нужно, может наложить фильтры, чтоб лицо немного помоложе было:). Или предложите, что можно сделать с этим фото. И укажите свою цену за работу, пожалуйста.