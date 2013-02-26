MexaHuk700

Виталий Веденин MexaHuk700

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Добавить клиента с бота Телеграма в канал

    Требуется разработать решение для автоматического добавления клиентов, пишущих в Telegram-бота, в канал с новостями компании. Исследуйте возможности интеграции и предложите альтернативные варианты решения задачи.

    Создание чат-ботов
    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нужен сайт

    Требуется разработка сайта для компании, занимающейся металлообработкой. Необходим каталог товаров с возможностью заказа, подкатегории для фотогалереи, видеогалереи и блога. Пожелания по функционалу включают удобный интерфейс, аналогичный сайту ksl.ua. Ожидается информация по этапам работы, срокам и стоимости разработки.

    Доработка сайтовСоздание интернет-магазиновСоздание сайтов
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Не оформляется заказ в интернет-магазине на Опенкарт 2.3

    Необходимо решить проблему с оформлением заказа в интернет-магазине на Опенкарт 2.3. Клиенты не могут выбрать доставку, поле с вариантами доставки отображается через раз. Варианты доставки Новой Почтой не работают, другие варианты функционируют нормально. Ожидается информация о сроках и стоимости выполнения работ.

    Устранение ошибокOpencart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Обработать 1 фото в фотошопе

    Здравствуйте, нужно обработать 1 фото в фотошопе. Jpeg прикреплен. Исходный файл пришлю исполнителю. Сверхъестественного ничего не нужно, может наложить фильтры, чтоб лицо немного помоложе было:). Или предложите, что можно сделать с этим фото. И укажите ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптация сайта под мобильные устройства

    Добрый день. Необходимо сделать адаптацию сайта oparazite.ru под мобильные устройства, через медиа запросы в css. На выходе хочется корректное отображение в разрешениях, которые указаны на сайте http://www.responsinator.com В ответе укажите, пожалуйста:  - что ...

    CSS
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт.

    Добрый день. Срочно требуется написать несколько статей на сайт женской тематики. Конкретно «Волосы». Основная задача: Качество. Важно, чтобы человек разбирался в теме, а не лил воду, чтобы вышло больше знаков. Опыт написания ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для рерайта статей женской тематики

    Добрый день. На постоянную работу требуются автора(девушку) для написания (рерайта) статей на сайт женской тематики. Конкретно "Волосы". Основная задача: Качество. Важно, чтобы человек разбирался в теме, а не лил воду, чтобы вышло больше ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мелкие правки в шаблоне WP Librio

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать мелкие правки в коде WP шаблона Librio. 1) В качестве лого на сайте стоит просто имя сайта, которое на главной идет текстом, а на остальных страницах ссылкой на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

vladimirm1
Владимир 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
9 баллов
6 лет назад
Обработать 1 фото в фотошопе
Хороший заказчик. Рекомендую.
Заказал у Владимира обработку фотографии. Все сделано на высшем уровне, цветокоррекция и ретушь. Видно, что мастер своего дела. Спасибо огромное за работу.
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