MexaHuk700

Требуется разработать решение для автоматического добавления клиентов, пишущих в Telegram-бота, в канал с новостями компании. Исследуйте возможности интеграции и предложите альтернативные варианты решения задачи.
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Требуется разработка сайта для компании, занимающейся металлообработкой. Необходим каталог товаров с возможностью заказа, подкатегории для фотогалереи, видеогалереи и блога. Пожелания по функционалу включают удобный интерфейс, аналогичный сайту ksl.ua. Ожидается информация по этапам работы, срокам и стоимости разработки.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо решить проблему с оформлением заказа в интернет-магазине на Опенкарт 2.3. Клиенты не могут выбрать доставку, поле с вариантами доставки отображается через раз. Варианты доставки Новой Почтой не работают, другие варианты функционируют нормально. Ожидается информация о сроках и стоимости выполнения работ.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
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Добрый день. Необходимо сделать адаптацию сайта oparazite.ru под мобильные устройства, через медиа запросы в css. На выходе хочется корректное отображение в разрешениях, которые указаны на сайте http://www.responsinator.com В ответе укажите, пожалуйста: - что ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
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Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать мелкие правки в коде WP шаблона Librio. 1) В качестве лого на сайте стоит просто имя сайта, которое на главной идет текстом, а на остальных страницах ссылкой на ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад