Обработка изображений

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок352 просмотра
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1.1. Изображение в формате png, с поддержкой альфа-канала "вырезано" изображение товара без фона

1.2. Размер 1080х1080 пикселей

1.3. Выравнивания:

- по горизонтали - по центру

- по вертикали - по центру

5 лет назад
guest_15499772171781
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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