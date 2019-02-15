Доделать рекламный пост для инстаграмм

Есть нарисованная иллюстрация в векторе, стоят два сервера, между ними нужно прифотошопить реального человека - девушку, в полный рост.

Фото девушки потребуется подобрать вам самостоятельно из интернета.

Это делается для того чтобы посмотреть как будет выглядеть задумка.

Если тестовая картинка выйдет хорошо, то предоставим фото нашей модели и нужно будет её также гармонично встроить в иллюстрацию.