Доделать рекламный пост для инстаграмм

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Обработка фотографийЗакрыт23 заявки327 просмотров
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Есть нарисованная иллюстрация в векторе, стоят два сервера, между ними нужно прифотошопить реального человека - девушку, в полный рост. 

Фото девушки потребуется подобрать вам самостоятельно из интернета. 

Это делается для того чтобы посмотреть как будет выглядеть задумка. 

Если тестовая картинка выйдет хорошо, то предоставим фото нашей модели и нужно будет её также гармонично встроить в иллюстрацию.

5 лет назад
ewhj45
Россия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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