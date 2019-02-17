Подобрать картинки под запросы

Обработка фотографийЗакрыт23 заявки358 просмотров
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Нужно под каждый запрос (58 штук в файле) подобрать раскраски в интернете по 6 штук на каждый. (Уникальность не обязательна)

Картинки в папку - в файл через запятую имена картинок.

Картинки не больше 1000px и не меньше 600px

За сколько Р сделаете?

5 лет назад
potap770
Дмитрий 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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