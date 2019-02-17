Подобрать картинки под запросы

Нужно под каждый запрос (58 штук в файле) подобрать раскраски в интернете по 6 штук на каждый. (Уникальность не обязательна)

Картинки в папку - в файл через запятую имена картинок.

Картинки не больше 1000px и не меньше 600px

За сколько Р сделаете?