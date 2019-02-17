Нужна сделать 10 комплектов фото авто

Обработка фотографийЗакрыт17 заявок357 просмотров
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Здравствуйте, нужно на фото авто на заднее стекло прикрепить рекламу сделав 10 комплектов с разными датами в мета описании фото.

Исходники фоток куда нужно будет налепить рекламу предоставлю.

5 лет назад
bavard1992
Руслан 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад