Обработка фотографий DUOTONE

Обработка фотографийЗакрыт24 заявки354 просмотра
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Есть 12 фотографий, разных, надо обработать с эффектом DUOTONE. Возможна какая-то другая работа периодически.

Прикрепленное фото для примера.

5 лет назад
daria_flame
Дарья 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад