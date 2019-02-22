Коллаж\выделение объекта

Обработка фотографийЗавершен2 заявки167 просмотров
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Есть 18 фотографий. Срочно за сегодня (чем быстрее, тем лучше) надо из каждой фотографии качественно "выделить\отделить от фона" человека для дальнейшей пост-обработки. Я вам скидываю JPG, вы мне PSD где слой с выделенным атлетом будет готов. Пример фотографий прикреплен.

5 лет назад
guest_15508224046848
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ibeeart
Павел 
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
5 лет назад
$20
1 день
Работа сделана быстрее договоренных сроков и очень качественно. Заранее обговариваются все детали. Очень рекомендую!
Отличный заказчик. Все четко.