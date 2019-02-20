Ручная обработка фото (кадрирование)

$230
Обработка фотографийЗакрыт65 заявок754 просмотра
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Добрый день. 

- на фото изображен предмет (мебель); 

- необходимо его обрезать (кадрировать) по размеру 300х200 пикселей и сохранить. 

Сам процесс можно будет посмотреть на коротком видео (ссылку на Ютуб вышлю заинтересовавшимся). 

Необходимо обработать несколько тысяч фото. 

Цена обработки 1 фото 1 руб.

5 лет назад
Clamod
52 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад