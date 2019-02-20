Ручная обработка фото (кадрирование)

Вырезать головы с фотографий и вставить на другую картинку (18 голов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
- на фото изображен предмет (мебель);
- необходимо его обрезать (кадрировать) по размеру 300х200 пикселей и сохранить.
Сам процесс можно будет посмотреть на коротком видео (ссылку на Ютуб вышлю заинтересовавшимся).
Необходимо обработать несколько тысяч фото.
Цена обработки 1 фото 1 руб.
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