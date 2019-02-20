Убрать водяные знаки с изображений

Обработка фотографийЗакрыт56 заявок503 просмотра
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Требуется убрать водяные знаки с изображений (товар интернет-магазина).

Пример изображения вышлю в личные сообщения откликнувшимся.

5 лет назад
dezmand93
Дмитрий 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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