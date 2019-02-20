Редактирование фото

Есть 18 фотографий. Срочно за сегодня (чем быстрее, тем лучше) надо из каждой фотографии качественно "выделить\отделить от фона" человека для дальнейшей пост-обработки. Я вам скидываю JPG, вы мне PSD где слой с выделенным атлетом будет ...