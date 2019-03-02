Обработка фото

Обработка фотографийЗавершен42 заявки397 просмотров
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Нужно отретушировать фото и поставить водный знак. Пример фото в приложение. Примерно 200 фото.

Сроки и цены

5 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 лет назад
$15
2 дня
WMZ
Спасибо сделал все качественно. Спасибо
Рад был сотрудничеству с Екатериной. Задача была поставлена четко и ясно. Оплата быстрее, чем работа.