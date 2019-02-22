Заменить фон на изображении

Обработка фотографийЗавершен8 заявок225 просмотров
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Нужно черный на картинке поменять на белый, чтобы не задеть изображения стихий.

+ чтобы в самих изображениях стихий были белые вкрапления вместо черных.

5 лет назад
eskrynnyk
Евгений 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
erio
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Быстро сделал нужную задачу
четко и понятно поставленная задача, принята работа с первого раза, рекомендую.