Нужно черный на картинке поменять на белый, чтобы не задеть изображения стихий. + чтобы в самих изображениях стихий были белые вкрапления вместо черных.
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Приветствую. Нужно сделать инфографику товара. Картинки все имеются. PDF с ТЗ прикрепляю. Нужно сделать сегодня!
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