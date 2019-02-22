Нужно сделать инфографику товара.

Обработка фотографийЗакрыт2 заявки197 просмотров
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Приветствую. Нужно сделать инфографику товара. Картинки все имеются. PDF с ТЗ прикрепляю. Нужно сделать сегодня!

5 лет назад
ibeeart
Павел 
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад