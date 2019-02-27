Отредактировать старое фото

$15
Обработка фотографийЗавершен13 заявок292 просмотра
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Требуется следующее:

1. Фото взять и отредактировать по-максимуму, то есть улучшить качество

2. Два человека в центре фото вырезать (выделил красным) для печати их по-отдельности.

Изображение в Тиффе могу выслать почтой

5 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Feebon
Илья 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
5 лет назад
$15
1 день
Приятно работать. Сделано все быстро и качественно
Был рад сотрудничеству с Иваном! Быстро ввел в курс дела и предоставил все необходимые исходники.