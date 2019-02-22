Обработать фотографию и создать скрипт для пакетной обработки

Обработка фотографийЗакрыт9 заявок264 просмотра
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Приветствую.фото маленькие 500х500Суть в следующем. Есть 2 фото одного и того же ювелирногоизделия. 1ое –эталонное фото, 2ое- фото выполненное на сером фоне в более серых

тонах. Нужно «поколдовать» с фильтрами и настройками и сделать так чтобы второе

фото выглядело на уровне (или более выигрышно) эталонного.Если меня устраивает результат, необходимо будет подготовитьскрипт (для фотошопа) с помощью которого я смогу сделать пакетную обработку нужного

количества подобных фото. + понятную инструкцию, как пользоваться этим

скриптом.Пишите в ЛС цены за которую вы готовы взяться за это. Когда готовыприступить. В ответ скину пример картинок. 

5 лет назад
Sergeev8686
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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