Обработать фотографию и создать скрипт для пакетной обработки

Приветствую.фото маленькие 500х500Суть в следующем. Есть 2 фото одного и того же ювелирногоизделия. 1ое –эталонное фото, 2ое- фото выполненное на сером фоне в более серых

тонах. Нужно «поколдовать» с фильтрами и настройками и сделать так чтобы второе

фото выглядело на уровне (или более выигрышно) эталонного.Если меня устраивает результат, необходимо будет подготовитьскрипт (для фотошопа) с помощью которого я смогу сделать пакетную обработку нужного

количества подобных фото. + понятную инструкцию, как пользоваться этим

скриптом.Пишите в ЛС цены за которую вы готовы взяться за это. Когда готовыприступить. В ответ скину пример картинок.