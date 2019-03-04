Отредактировать фото менеджеров.

Необходимо отфотшопить фотографию до 2 марта. Сразу сообщу, что работа не особо сложная. Цена договоренная. Подробности в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать фотографии сотрудников.
(Убрать эффект красных глаз, убрать жирный блеск на коже, убрать прыщи)
В общем нужно сделать фотографии красивыми. Презентабельными. Чтоб их было не стыдно разместить на сайте компании.
p.s. Фотографии сделаны на зеркальный фотоаппарат. 35 фотографий.
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