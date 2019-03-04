Отредактировать фото менеджеров.

Обработка фотографийЗавершен46 заявок301 просмотр
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Нужно обработать фотографии сотрудников. 

(Убрать эффект красных глаз, убрать жирный блеск на коже, убрать прыщи)

В общем нужно сделать фотографии красивыми. Презентабельными. Чтоб их было не стыдно разместить на сайте компании.  

p.s. Фотографии сделаны на зеркальный фотоаппарат. 35 фотографий.

5 лет назад
ALFENKA5
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
svm810
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$18
1 день
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